Tuanzebe-Napoli, visite mediche a Villa Stuart tra oggi e domani. Le cifre dell’affare

Tuanzebe potrebbe arrivare a Napoli entro lunedi e sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart per presentarsi già martedì a Spalletti.

Il Napoli sta chiudendo per Tuanzebe che dovrebbe essere ufficializzato lunedì 3 gennaio 2022, quando aprirà il calciomercato. Oltre alle questioni calcistiche, il difensore può vantare anche il primato nel Guinness World Records in quanto protagonista della partita più veloce di sempre ad Hungry Hungry Hippos, con il tempo di 17.36 secondi.

Le caratteristiche tecniche di Tuanzebe sono principalmente la forza fisica (185cm) ma non per questo lento. Il suo piede preferito è il destro. Tuanzebe gioca come difensore centrale, ma ha una velocità che gli permette di adattarsi anche come esterno di difesa. Viene segnalato come un ottimo marcatore difensivo, molto bravo negli anticipi e nei contrasti.

TUANZEBE, VISITE MEDICHE A VILLA STUART ENTRO LUNEDI

Secondo quanto ha rifertio ai microfoni del TG SPORT da Crito venerato, esperto di calmercato di Rai SPort, entro lunedi Tuanzebe potrebbe svolgere le visite mediche a Villa Stuart:

“Il Napoli e il Manchester United stanno limando l’accordo definitivo che è stato praticamente trovato. Aurelio De Laurentiis è pronto a sborsare circa 5-600 mila euro al club inglese per ottenere il calciatore in prestito fino a giugno.

Ancora da definire, invece, se ci sarà un diritto di riscatto che potrebbe essere fissato a 20 milioni di euro, ma al momento non ne è previsto l’inserimento in questa trattativa.

Oggi e domani saranno due giorni decisivi per la chiusura dell’affare. Tutte e tre le parti però lavorano affinché si possa concretizzare il tutto. Partendo dal giocatore che vuole indossare subito la maglia azzurra passando per il Napoli che vuole accelerare, fino allo United che è disposto al dialogo e pronto ad accontentare il club azzurro.

La fumata bianca potrebbe esserci presto e Tuanzebe arriverebbe già lunedì in Italia per sottoporsi alle visite mediche a Villa Stuart per presentarsi già martedì a Spalletti e a tutto il gruppo. Per i 6 mesi in azzurro guadagnerà circa 800mila euro”.