Serie A: rinvio prossimo turno causa Covid, si decide in Lega

La Serie A deve fare i conti con la quarta ondata di Covid 19, si dibatte molto sulla possibilità di spostare il turno del 6 gennaio. Una prospettiva molto complicata, anche perché Gravina non vuole sentir parlare di blocchi al campionato o di rinvio di partite e lo ha detto chiaramente. In ogni caso durante il consiglio di Lega si prenderà una decisione definitiva, anche se è molto difficile che sia uno slittamento della ventesima giornata di Serie A.

Serie A: spostamento ventesima giornata

Ecco quanto scrive Il Mattino sull’ipotesi di bloccare e rinviare ad una nuova data le partite del 6 gennaio 2022: “Tutti vivono con enorme terrore questi giorni. Ma la Lega Serie A non pensa affatto di imitare la Lega Basket e di spostare la giornata del 6 gennaio proprio per fronteggiare questa nuova ondata da Covid 19. Oggi alle ore 14 c’è un consiglio in Lega ma solo per discutere dell’eventuale spostamento della Supercoppa tra Juventus e Inter in programma il 12 gennaio (in seguito alla riduzione della capienza dal 75% al 50%): all’ordine del giorno nessun rinvio della serie A per Covid. Insomma, il calcio si risveglia nel panico. Nonostante i vaccini. Il Napoli ha gran parte della squadra già con la terza dose completata: sono in attesa di completare il booster sette calciatori. Ma solo perché hanno fatto la seconda dose meno di sei mesi fa“.

Il Napoli nel ventesimo turno di Serie A giocherà con la Juventus. Entrambre le squadre hanno tre giocatori positivi al coronavirus, l’ultimo in ordine di tempo ad essere contagiato è Chiellini che non giocherà il match dell’Allianz Arena. Il Napoli spera di recuperare qualcuno tra Elmas, Lozano e Osimhen che ha rinunciato alla Coppa d’Africa.