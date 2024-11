Brescianini svela il clamoroso retroscena sul no al Napoli dopo le visite

Il centrocampista racconta il retroscena sulla trattativa sfumata con il Napoli

Il Napoli lo aveva praticamente in pugno, con tanto di visite mediche già effettuate, ma Marco Brescianini ha scelto l’Atalanta. Il centrocampista ex Frosinone, intervistato da L’Eco di Bergamo, ha rivelato i dettagli di quella scelta estiva: “Con il club azzurro eravamo davvero avanti, ma poi l’Atalanta ha fatto un passo deciso. Mi hanno fatto capire quanto credessero in me ed è stata una scelta naturale”.

Sulla scelta di Bergamo, Brescianini non ha dubbi: “Sono felicissimo di essere qui e convinto di aver preso la decisione migliore per la mia crescita. L’Atalanta è sempre stata nei miei pensieri. Ho sempre ammirato questa società per l’organizzazione e i traguardi raggiunti. È speciale essere vicino a casa”.

Il giovane talento, che si sta ritagliando il suo spazio nella squadra di Gasperini, ha le idee chiare sul suo ruolo: “Sono un centrocampista con caratteristiche offensive, ma qui non esistono ruoli fissi. Devi saper interpretare ciò che la squadra richiede in ogni momento”.