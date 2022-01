GAZZETTA – Tuanzebe: slitta l’arrivo al Napoli, i dettagli

Axel Tuanzebe giocherà nel Napoli, ma il suo arrivo in Italia slitterà di qualche giorno per problemi burocratici con l’Aston Villa. Secondo quanto scrive Gazzetta dello Sport è necessario che “Ci vorrà ancora qualche giorno per concludere l’operazione col Manchester United per portare Axel Tuanzebe al Napoli. Il difensore centrale inglese ieri non era neanche in panchina con l’Aston Villa e questo è il segnale che l’affare sta andando in porto“.

Tuanzebe al Napoli: tutto fatto

I problemi per lo sbarco Tuanzebe a Roma, per le visite mediche a Villa Stuart, non sono riguardano il Napoli. Bisogna attendere che “lo United chiuda quel prestito per aprirne un altro con gli azzurri per 500 mila euro. Poi va completata la documentazione come extracomunitario e questo allunga i tempi. Se tutto filerà liscio Spalletti potrà averlo il 9 con la Sampdoria“. Dunque niente Juve-Napoli per Tuanzebe, impossibile che l’affare si possa concludere in tempo. Spalletti dovrà affrontare la sfida con i bianconeri con due soli centrali di difesa: Rrahamni e Juan Jesus, senza nessun sostituto in panchina che possa giocare in quel ruolo. Per la sfida con la Juve mancherà anche Mario Rui squalificato, oltre che Koulibaly, Juan Jesus e Anguissa per la Coppa d’Africa. Mentre Elmas, Lozano e Osimhen sono positivi al Covid 19.