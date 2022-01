Napoli-Barcellona, i precedenti storici

L’urna di Nyon ha decretato l’avversario del Napoli per i sedicesimi di Europa League; i partenopei affronteranno il Barcellona di Xavi, in un confronto che mai come quest’anno vede gli azzurri favoriti. Tuttavia, la sfida avrà inizio in Catalunya il 17 febbraio, mentre il ritorno si giocherà una settimana più tardi in Campania.

Come accennato, i blaugrana vivono uno dei loro peggiori momenti degli ultimi 20 anni; in La Liga sono in ritardo di 18 misure rispetto alla capolista Real Madrid e al momento non si qualificherebbero per nessuna competizione europea, occupando la 7a posizione. Oltretutto gli azulgrana hanno ceduto il passo nel girone E al Benfica che li ha strapazzati in casa al da Luz per 3-0. Il mister subentrante ha parlato di mancanza di mentalità e inadeguatezza al mondo Blaugrana da parte di alcuni dei suoi uomini. La risposta della proprietà non si è però fatta attendere, ufficializzando l’acquisto di Ferran Torres di fatto ormai un ex giocatore del Manchester City. Un’operazione da capogiro con una cifra totale pari a 55 milioni di euro.

Diversa la situazione degli uomini di Luciano Spalletti che hanno iniziato il campionato nel migliore dei modi seppur durante l’ultimo periodo è scivolata in terza posizione. Girone C di Europa League che ha visto i campani acciuffare la qualificazione durante l’ultima giornata grazie alla vittoria interna ai danni del Leicester.

Una sfida di grande livello, quella che impegnerà i due club durante i sedicesimi di Europa League. Tifosi trepidanti, che potranno usufruire delle quote maggiorate, per uno scontro contornato dal passato di Diego Armando Maradona che ha vestito entrambe le casacche.

L’ultimo, e unico, confronto risale al 2020 con le compagini che si sono affrontate in occasione degli ottavi di finale di Champions League. L’andata, disputata nell’allora San Paolo, vide il vantaggio degli uomini di Ringhio Gattuso grazie al solito Dries Mertens, salvo poi essere ripresi da Antoine Griezmann durante la seconda frazione di gioco.

Ritorno, che si giocò ad agosto, traumatico per i partenopei che subiscono addirittura tre gol durante i primi 45 minuti, con il match che finirà sul 3-1 con Lorenzo Insigne freddo dagli 11 metri. Eliminazione, dunque, per il Napoli durante l’ultimo precedente, ma è da ricordare come Messi & co. nel turno successivo subirono addirittura 8 gol dal Bayern Monaco.

A legare inevitabilmente le due fazione è il nome di Diego Armando Maradona che proprio dal Barcellona passò al Napoli durante l’estate del 1984. Certo i due momenti della carriera di El Diego non sono paragonabili, visto che in maglia rossoblù l’argentino non visse un momento di particolare splendore. Diametralmente opposta la parentesi azzurra ancora sotto gli occhi di tutti nella Penisola, con El Pibe de Oro che arricchì la bacheca del Napoli con ben 5 trofei, uno dei quali la Coppa UEFA antenata dell’Europa League che vedrà scontrare le sue due ex squadre.