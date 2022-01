L’AIA si scusa con il Milan ma non con il Napoli. Marinelli sbaglia tutto: manca un rigore e un rosso. Pistocchi furioso sul web

Bologna-Napoli, Marinelli sbaglia tutto, manca un rigore e un rosso a favore degli azzurri.

Bologna-Napoli decisa da unna doppietta di Lozano, il messicano è stato il migliore in campo, lo stesso non si può dire di Marinelli. L’arbitro di Tivoli sbaglia tutto a cominciare dai movimenti in campo, orizzontale invece che diagonale, spesso si è trovato d’impiccio con lo sviluppo del gioco.

Marinelli, ancora una volta, nega un rigore al Napoli, è il decimo in questa stagione. Binks trattiene Fabian Ruiz, Marinelli, troppo sicuro di se mette fuorigioco il VAR non ravvisando un fallo da penalty netto.

L’arbitro di Tivoli grazia Soumaro per lo stesso “fallo” che Osimhen commise contro il Venezia, l’attaccante del Napoli fu espulso lo stesso avrebbe dovuto fare per il giocatore del Bologna, ma l’uniformità di giudizio non appartiene a Marinelli.

Stessa incertezza anche per un colpo al volto ricevuto da Rrahmani, l’arbitro mette fuorigioco il VAR che se fosse intervenuto avrebbe dovuto chiamare l’OFR.

La ciliegina sulla torta di Marinelli è stata il mancato cartellino rosso per Theate. Il bolognese in un contrasto di gioco con Lozano gli pesata la caviglia in maniera volontaria, per l’arbitro di Tivoli è solo giallo.

L’AIA CHIEDE SCUSA AL MILAN

Nel campionato in cui al Napoli vengono scipparti scudetti a causa di errori arbitrali plateali, l’AIA decide di chiedere pubblicamente scusa al Milan per gli errori di Serra nella sfida contro lo Spezia:

“Le scuse non si sono fatte attendere. Quelle di Marco Serra, l’arbitro di Milan-Spezia, sono arrivate subito dopo il fischio finale della partita persa dai rossoneri, tra l’ingresso nel tunnel di San Siro e la zona degli spogliatoi. Quelle dei vertici dell’Aia sono state altrettanto tempestive: troppo evidente − e troppo grave − l’errore del direttore di gara torinese sull’azione del gol di Messias”.

Le scuse dell’AIA al Milan non sono piaciute al giornalista Maurizio Pistocchi che sui social scrive:

“L’AIA, che non si è mai scusata per gli errori di Lo Bello, Mattei Ceccarini, De Santis Tagliavento e Orsato oggi si scusa per gli errori in Milan-Spezia dell’arbitro Serra. Che ha solo sbagliato, come gli altri, e, a differenza degli altri, ha ammesso subito il suo errore”.