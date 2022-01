Lozano: “Serata perfetta, scudetto? Lottiamo”

Hirving Lozano protagonista di Bologna-Napoli grazie ad una doppietta. L’attaccante parla a Dazn. “È stata sicuramente una serata perfetta. Una bella partita, siamo una squadra tosta e dobbiamo pensare ad una partita per volta“.

Lozano è rientrato con la Fiorentina dopo un lungo stop per il Covid 19: “È stata dura, quindici giorni in isolamento, non è facile. Mi sento più stanco, devo lavorare di più ma sto bene“. Con la doppietta al Bologna, Lozano spazza via anche le critiche dopo la sfida di Coppa Italia con annessa espulsione. Sullo scudetto del Napoli Lozano ha detto: “La squadra è forte, ma noi dobbiamo restare calmi e lottare una partita per volta. Sostituto Insigne? Decide il mister”. Mentre sul rientro di Osimhen ha detto: “Ha preso un colpo terribile non è facile per lui, con quella maschera deve imparare a lottare anche contro la paura”.