Bologna-Napoli, Mihajlovic: “Abbiamo perso contro la squadra migliore”

Sinisa Mihajlovic parla al termine di Bologna-Napoli, gara vinta dai partenopei grazie ad una doppietta di Lozano.

Il Napoli di Spalletti batte per 2-0 il Bologna e si rialza dunque dopo il pesante ko in Coppa Italia con la Fiorentina e accorcia le distanze dalla vetta, considerato il pareggio dell’Inter con l’Atalanta e la sconfitta del Milan con lo Spezia. Vittoria per 0-2 con un gol per tempo di Lozano. Successo meritato per il club azzurro che ha dominato fino al 70′, concedendo qualcosa solo negli ultimi 20 minuti.

Al termine della gara, il tecnico del Bologna Mihajlovic ha parlato ai microfoni di DAZ

“Abbiamo perso contro la squadra migliore, ma nel primo tempo dovevamo essere più aggressivi. Ci hanno sempre preso in mezzo. Nella ripresa abbiamo fatto meglio, avremmo potuto anche riaprirla ma non ci siamo riusciti. Abbiamo lavorato poco insieme nell’ultimo periodo. Con Skov Olsen o Orsolini che sono mancini, alziamo sulla destra Soriano, mentre con Sansone che è destro di piede alziamo sempre Soriano sulla destra. Arnautovic? Ha sempre qualcosa… Dall’inizio del campionato. Gioca e bisogna dargli merito, in allenamento ha sentito un dolore ieri ed ha giocato lo stesso, ma si vedeva che non stava bene”.

MIHAJLOVIC TIFA NAPOLI PER LO SCUDETTO

Il tecnico del Bologna non ha mai fatto mistero delle sue simpatie per il Napoli, in una recente intervista ammise di tifare Napoli per la lotta scudetto:

“Mai detto che l’Inter vincerà lo scudetto. Io spero che a vincere sia il Napoli. Il Napoli per la gente, mi piace la gente di Napoli. All’Inter sono stato giocatore e vice allenatore, è la mia seconda famiglia. Ma ho una passione speciale per i napoletani, un popolo di cuore, come i serbi. Ecco, forse noi siamo forse un po’ più duri… Io non c’entro un c***o con Napoli e i napoletani, eppure li sento vicini, affini. Abbiamo la stessa attenzione ai rapporti, coltiviamo il senso dell’amicizia”.