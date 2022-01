Classifica senza errori arbitrali XXI Giornata serie A: Di bello nega due rigori al Napoli

Classifica senza errori arbitrali XXI Giornata serie A. L’arbitro Di Bello non vedere il doppio rigore su Mertens e Petagna.



Benvenuti nel campionato dei disastri arbitrali. Dopo le imprese compiute tre giorni orsono dai duo Chiffi – Aureliano, Milan – Roma, e Sozza – Irrati, Juventus – Napoli, giganteggia in giornata il duo Irrati – Mazzoleni, ma errori gravi si sono visti anche altrove. Negato al Napoli il nono rigore della stagione. Inopportuna la presenza di Aureliano al VAR di Inter – Lazio dopo i gravi fatti arbitrali di Milan – Roma.

Sono Napoli, Bologna e Roma le squadre peggio trattate dagli arbitri di Rocchi.

Venezia – Milan 0 – 3, Irrati (Mazzoleni – Baccini).

Difficile commentare la gara di Venezia dopo aver visto all’opera i soliti Irrati e Mazzoleni. Sul discutibile arbitraggio di Irrati si è fatto sentire, eccome, anche Maurizio Pistocchi tramite Twitter.

Negato un clamoroso rigore al Venezia sul punteggio di 1 a 0, ma soprattutto manca l’espulsione di Saelemaekers al 5’ per il fallaccio compiuto su Busio; nella circostanza non interviene Mazzoleni al VAR. Al 40’ Irrati e Mazzoleni si ripetono quando ignorano la plateale trattenuta di Florenzi ai danni di Henry in area rossonera.

Per scompisciarci dalle risate si resta in attesa del primo rigore concesso per una maglia tirata.

Napoli – Sampdoria 1 – 0, Di Bello (Abisso – Tegoni).

Milioni di sportivi stanno ancora chiedendosi come abbia fatto Di Bello, da pochi passi, a non vedere il doppio rigore su Mertens e Petagna in area ligure. E Abisso in sala VAR?

Roma – Juventus 3 – 4, Massa (Di Paolo – De Meo).

Penalizzata ancora la Roma e per la seconda volta consecutiva. Beffata sul campo e alla Domenica Sportiva. Quel mani largo di De Ligt sanato dal tocco di piede venuto fuori alla moviola è fenomenale, da oggi le comiche.

Netto il rigore negato alla Roma per mani di De Ligt su tiro di Pellegrini; sull’episodio non interviene nemmeno Di Paolo al VAR.

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter* 49 Napoli 53 +10 Milan 48 Inter* 45 -4 Napoli 43 Milan 40 -8 Atalanta* 41 Atalanta* 41 Juventus 38 Roma 36 +4 Fiorentina** 32 Fiorentina** 32 Lazio 32 Juventus 33 -5 Roma 32 Lazio 32 Empoli 28 Bologna** 31 +4 Bologna** 27 Empoli 29 +1 Verona 27 Sassuolo 29 +1 Sassuolo 28 Torino** 26 +1 Torino** 25 Verona 26 -1 Sampdoria 20 Sampdoria 22 +2 Udinese** 20 Udinese** 19 -1 Venezia* 17 Spezia 17 -2 Spezia 19 Venezia* 15 -2 Cagliari* 13 Cagliari* 13 Genoa 12 Genoa 10 -2 Salernitana** 11 Salernitana** 11

*Una gara in meno.

**Due gare in meno.

