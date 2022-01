Pistocchi: “De Laurentiis non capisce di calcio, un bene per Spalletti”

Maurizio Pistocchi protagonista a Il Bello del Calcio, il giornalista parla del Napoli e di Aurelio De Laurentiis: “Non capisce di calcio è positivo“. Il giornalista interpreta positivamente la poca conoscenza del calcio del presidente del Napoli e declina il questa sua affermazione in questo modo: “De Laurentiis non capisce di calcio, m questo è positivo. Dato che non una grande conoscenza di calcio giocato, gli permette di non interferire con Spalletti. Non gli suggerisce la formazione non gli dà altri consigli. In questo modo i rapporti tra il patron azzurro ed il suo allenatore può essere molto buono“.

Pistocchi parla anche della panchina del Napoli, quelle cosiddette riserve che contro la Sampdoria, ma anche con la Juventus hanno dato il massimo: “Questo è un tema affrontato già negli scorsi anni. Ci sono giocatori come Lobotka che magari scomparivano dai radar, invece con Spalletti certi elementi sono diventati protagonisti, facendo la differenza“. Si veda il gol decisivo di Petagna, che ha messo già a referto due gol fondamentali in questa stagione, giocando da terzo attaccante centrale. Secondo Pistocchi questo è merito di “Luciano Spalletti che sta facendo un ottimo lavoro. Si vede molto la sua mano in questo Napoli, così come si vede quella di Gasperini all’Atalanta“.