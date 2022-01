Petagna in rovesciata come Carlo Parola della Panini, la foto fa il giro del web

Andrea Petagna ha segnato un gol in rovesciata in Napoli-Sampdoria, sul web il montaggio della foto come la mitica rovesciata della Panini. Una rete davvero magnifica quella di Petagna che contro la Samp ha sfruttato al meglio una palla vagante, ribattuta male dalla difesa avversaria. L’attaccante del Napoli di puro istinto in acrobazia ha messo il pallone dietro alle spalle del portiere avversario. Petagna al termine della partita ha parlato anche della rete in rovesciata, ma soprattutto ha voluto mettere in evidenza la bella vittoria contro la Sampdoria che ha portato tre punti fondamentali al Napoli.

Carlo Parola: la rovesciata del difensore

La rovesciata di Petagna è sembrata simili a quella sull’album Panini, un gesto che ha fatto scattare tante reazioni sul web, con un montaggio fotografico in cui l’attaccante del Napoli appare sulla mitica foto della Panini. La rovesciata, diventata simbolo della Panini, è stata effettuata da Carlo Parola, di professione difensore. Il giocatore della Juve e della Nazionale attivo negli anni ’50, non era un attaccante. Infatti quel gesto non è riferito ad un gol segnato, ma bensì a Carlo Parola che sta ‘spazzando’ via il pallone dalla sua area di rigore. La casa modenese Panini, che dal 1961 produce il mitico album dei calciatori, ha tratto questo simbolo da un’immagine scattata dal fotografo Corrado Bianchi nel corso di un Fiorentina-Juventus del 15 gennaio 1950.

Un gesto atletico davvero bellissimo quello di Petagna che viene tenuto sempre in maggiore considerazione da Luciano Spalletti. L’attaccante sta giocando con maggiore frequenza da quando Osimhen è infortunato, ma ha fatto sapere di essere pronto a dare sempre il suo contributo, anche quando rientrerà il nigeriano. Un atteggiamento che piace molto al tecnico del Napoli, anche perché Petagna non ha mai creato problemi nello spogliatoio.