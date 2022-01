Milan-Spezia: arbitro Serra in lacrime per l’errore – VIDEO

L’arbitro Marco Serra ha annullato un gol di Messias in Milan-Spezia, poteva concedere il vantaggio ma ha fischiato un fallo. Un vero e proprio psicodramma quello che l’arbitro ha vissuto poco dopo il 90′ della partita Milan-Spezia: il direttore di gara è stato troppo irruento nel fischiare un fallo in favore del Milan al limite dell’area. Il fischio di Serra è arrivato un attimo prima che il pallone venisse calciato da Messias che aveva pure segnato il gol del vantaggio con lo Spezia. Il contrasto falloso, infatti, aveva portato comunque la palla a finire in possesso del Milan, quindi l’arbitro poteva concedere il vantaggio. L’arbitro Serra ha capito immediatamente di aver commesso un errore non concedendo il vantaggio sul gol di Messias. Sconsolato non ha potuto fare altro che alzare le mani in segno di scuse, accerchiato dai giocatori rossoneri.

Serra: errore gol Messias, la reazione dei milanisti

Sul terreno di gioco i giocatori del Milan erano furiosi con l’arbitro, ancora di più dopo aver subito il gol di Gyasi al 96′. Secondo Gazzetta dello Sport al termine del match una delegazione di giocatori rossoneri, guidati da Ibrahimovic è andata a consolare l’arbitro Serra negli spogliatoi. Direttore di gara che ha avuto un crollo emotivo e lontano dalle telecamere si è sfogato con un pianto per l’errore commesso. Per il Milan sono arrivate anche le scuse ufficiali dell’Aia per quanto accaduto sul terreno di gioco, con i massimi esponenti degli arbitri che a strettissimo giro hanno preso posizione su quanto accaduto.