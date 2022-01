Gazzetta esalta il Napoli: azione secondo gol da applausi, il video

Il Napoli vince e convince con il Bologna, l’azione del secondo gol di Lozano è una bellissima manovra corale con otto passaggi. Gli azzurri non sono mani andati in difficoltà con un Bologna con assenti, ma anche con calciatori non proprio nel pieno della forma. Ma Mihajlovic aveva detto di volere ‘zeru alibi’ ed a fine partita ha detto: “Ha vinto la squadra migliore”. Il Napoli ha legittimato la vittoria con una prestazione importante, in cui la squadra di Spalletti non ha mai sofferto. Solo nei venti minuti finali ha cominciato a gestire il pallone, cedendo qualche metro di campo ai felsinei che hanno colpito anche un palo, da tiro su calcio di punizione.

Il gol di Lozano

Gazzetta dello Sport evidenzia la bella azione corale del Napoli che ha portato al secondo gol di Lozano.

La grande bellezza del calcio si gode in attimi che vanno riassaporati, anche attraverso il racconto. E quanto riesce al Napoli in avvio di ripresa a Bologna è un’azione da applausi per chi ama il calcio nella sua essenza, fatta anche di estetica. Otto passaggi di qualità per arrivare dalla propria porta a quella avversaria, con tocchi di prima. Rrahmani di testa anticipa su cross Arnautovic e serve Mario Rui il quale smista subito a Elmas che triangola, tutto di prima con Fabian, prima di dar palla a Mertens, due tocchi veloci del belga per Zielinski il quale dopo un rapidissimo controllo apre il campo a Fabian sulla corsa, lo spagnolo di sinistro, ancora di prima, mette in mezzo per Lozano che segna e realizza una importate doppietta che lo rilancia dopo un periodo buio.

Quanto visto a Bologna, con tanti titolari di nuovo in campo dimostra che le assenze hanno pesato moltissimo durante il mese di dicembre. Ovviamente ora il Napoli dovrà dare continuità ai risultati ma la differenza sembra esserci.