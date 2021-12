LDT: “De Laurentiis ha fatto cadere la foglia di fico. L’ennesimo colpo di mano di AIA e FIGC ai danni del Napoli è passato sotto silenzio”

Un tifoso del Napoli commenta le parole di Aurelio De Laurentiis a Report. Il fan azzurro punta il dito contro FIGC e AIA.

LDT, lettere dai tifosi, Gerardo B. un fan degli azzurri ha scritto alla nostra redazione in merito alle parole di Aurelio De Laurentiis alla trasmissione Report. Il patron del Napoli come al solito ha parlato senza peli sulla lingua.

“Salve Direttore, in un mare di napolisti, siete una chimera nel web dell’informazione napoletana. Siete sempre accorti sulle problematiche arbitrali ma nessuno a Napoli riprende le vostre inchieste; preferiscono riportare le moviole senza testa e coda della Gazzetta dello Sport. E’ praticamente impossibile risolvere la “Questione meridionale” con questo tipo d’informazione. Se l’Italia è al 41mo posto nel mondo in quanto a libertà di stampa è facile immaginare a quale posto sarebbe l’informazione partenopea in una classifica per città: ultimi!

Mi ha fatto molto piacere leggere su Napolipiu.com le parole rilasciate alla trasmissione Report dal presidente De Laurentiis. Finalmente ha puntato il dito contro il calcio malato e contro la FIGC dell’amico Gravina. Avrei preferito anche una battuta delle sue sugli arbitri.

ARBITRAGGI NEFANDI

Il tifoso del Napoli aggiunge: “Dopo sette, diciamo sette, nefandi arbitraggi subiti dal Napoli in appena 17 giornate di campionato i campioni dell’informazione nostrano non dicono nulla sull’ennesimo colpo di mano di Rocchi. La designazione di Massa per Milan – Napoli dopo i scandalosi avvenimenti di Roma – Napoli è scandalosa. Fosse successo a Milano o a Torino, semmai succederà,avrebbero invaso web e tv.

Trentalange e Rocchi dovrebbero dare le dimissioni per quanto stanno combinando impunemente in danno del Napoli e del Meridione. La musica mediatica del Nord contro l’AIA sarebbe già iniziata dopo Roma – Napoli ma qui da noi alcuni paladini dell’informazione napoletana si autocensurano al cospetto dei Valeri e dei Mariani di turno. Qui da noi si certi personaggi si impettiscono per poi genuflettersi pur di apparire in televisione. Ormai si può fare a meno anche della foglia di fico. Le siamo grati per la sua esistenza”.