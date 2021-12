Classifica senza errori arbitrali XVII giornata serie A: Spunta un dato assurdo sui rigori per il Napoli

La classifica senza errori arbitrali XVII giornata Serie A. Marinelli non convince, male Mariani al VAR di Napoli-Empoli.



Non convince la gestione disciplinare di Marinelli a Napoli ma i supporters azzurri hanno fatto da tempo il callo a certe decisioni contro la propria squadra. Come se i cartellini non contassero nel corso di una gara e del campionato.

Fra le tante sbavature arbitrali, i toscani se la cavano con la sola ammonizione di Szymon Zurkowski al 60‎’ per fallo su Ounas.‎ Al 39’ è graziato Stojanovic quando stende Mertens.

Al 41’ è perdonato anche Parisi per il fallo su Lozano. Se a Napoli toccano i vari Marinelli, Pezzuto e Mariani va ancora bene all’Inter con Marchetti (6.5 alla Domenica Sportiva). Sicuramente, come si dice in queste circostanze, l’Inter avrebbe vinto lo stesso anche in 10 giocatori, ma la mancata espulsione di Lautaro al 38’ è sorprendete.

Si era sul punteggio di 1 a 0 e l’intervento su Bellanova meritava il secondo cartellino giallo per l’interista, anche nell’economia del campionato soprattutto. Per la cronaca l’Inter ha usufruito del nono calcio di rigore in 17 gare. Nella stagione in corso ne mancano 5 al Napoli solo per le gare con la Roma, il Verona e l’Atalanta.

L’ultimo arbitro che ha assegnato un rigore, c’era, al Napoli è stato Serra in Napoli – Bologna (X); da allora il bravo arbitro torinese non ha più diretto in Serie A e nemmeno è stato visto al VAR.

Ecco la Classifica senza errori arbitrali XVII giornata serie A

Classifica reale Classifica senza errori arbitrali Squadre Punti Squadre Punti Diff. Inter 40 Napoli 43 +7 Milan 39 Atalanta 37 Atalanta 37 Inter 36 -4 Napoli 36 Milan 35 -4 Fiorentina 30 Fiorentina 30 Juventus 28 Bologna 28 +4 Empoli 26 Empoli 27 +1 Lazio 25 Roma* 27 +2 Roma* 25 Juventus 26 -2 Bologna 24 Lazio 25 Sassuolo 23 Sassuolo 24 +1 Verona 23 Torino 23 +1 Torino 22 Verona 22 -1 Sampdoria 18 Sampdoria 20 +2 Udinese 17 Udinese 16 -1 Venezia 16 Venezia 13 -3 Spezia* 12 Spezia* 12 Genoa 10 Cagliari 10 Cagliari 10 Genoa 8 -2 Salernitana 8 Salernitana 8

* Una gara in meno.

