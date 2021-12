Mertens i gol per Ciro, l’indizio social ed il legame indissolubile con Napoli

Ciro Mertens oramai per Napoli ed i napoletani non c’è altro nome, ma Ciro potrebbe chiamarsi anche il figlio di Dries. L’indizio arriva dai social arriva da Mertens e la compagna Kat che hanno postato un video di un albero di Natale, con tre nomi: “Dries, Kat e…Ciro”.

Insomma sembra proprio che il figlio di Mertens si chiamerà Ciro. La conferma di un legame indissolubile con Napoli ed i napoletani. Se ce ne fosse stato bisogno anche Kat qualche giorno fa ha confermato il suo amore per la città e la voglia di restare a Napoli con Mertens. Una volontà ferrea da parte della coppia pronta a far nascere il figlio in Italia e precisamente a Napoli.

Ciro Mertens a Napoli

Lo stesso Mertens non perde occasione per ribadire la voglia di restare in azzurro. In un recente video Mertens ha confermato la sua volontà di vestire ancora la maglia del Napoli. Una voglia matta che stra trascinando il giocatore a dare tutto quello che ha sul campo.

In piena emergenza infortuni Ciro Mertens è stato chiamato di nuovo a metterci una pezza. Ma il pittore fiammingo sa solo fare opere d’arte e così, portato di nuovo prima punta, si è messo a segnare come solo il re dei bomber del Napoli sa fare: 5 reti in 4 partite, perché il gol Mertens lo ha nel sangue.

Ora Mertens è chiamato a fare la differenza a lungo, perché il rientro di Osimhen è lontano. Ma ora Mertens ha una motivazione in più e si chiama Ciro, a chi dedicare ogni singolo gol segnato.