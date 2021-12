Moviola Napoli-Empoli: fallo su Elmas e gol annullata, il verdetto di Gazzetta

Il Napoli perde con l’Empoli, durante il match è stato annullato un gol per fuorigioco a Jesus. Elmas protesta per un rigore. La moviola di Gazzetta dello Sport fa un’analisi della direzione di gara, che viene definita più che positiva.

Napoli-Empoli: nessun fallo su Elmas

Ecco la moviola di Gazzetta dello Sport sugli episodi della sfida dello stadio Diego Armando Maradona: ”

“Gara intensa ma “pulita”. Il primo e unico ammonito, l’empolese Zurkowski per fallo su Ounas, alquarto d’ora della ripresa. Al 1’ Di Lorenzo ferma una percussione di Parisi, che cade in area: il contatto fra le gambe sinistre c’è, assieme a un’ostruzione con la spalla da parte dell’azzurro, ma fuori area: Marinelli fa proseguire“.

“Al 5’ s.t. Mertens chiede il “mani” di Luperto su un suo tiro in porta: le braccia del difensore sono raccolte a protezione dell’addome. Gol giustamente annullato a Juan Jesus (17’ s.t.) per fuorigioco dello stesso sulla punizione di Mario Rui: la segnalazione dell’assistente è confermata dal Var Mariani. Ultimo episodio al 39’ s.t., quando Parisi anticipa l’accorrente Elmas nello spazzare un pallone vagante in area empolese, il contatto è inevitabile, duro ma regolare“.