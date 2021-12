Gazzetta non ha dubbi: “Empoli vittoria più che meritata, Napoli si è rotto qualcosa”

Il Napoli perde contro l’Empoli e scivola al quarto posto in classifica, ora la squadra di Spalletti vede avvicinarsi la Fiorentina. Il campionato resta ancora aperto, lo sarebbe ancora di più se il Napoli riuscisse a fare il colpaccio contro il Milan. Ma prima di tutto gli azzurri devo fare i conti con i problemi, a cominciare dagli infortuni. Zielinski ed Elmas sono out e non si capisce se riusciranno a recuperare. Insomma problemi su problemi, con la sconfitta di Empoli che non fa altro che acutizzare le questioni aperte. Spalletti ha parlato di periodo nero, a cui bisogna reagire in fretta.

Napoli-Empoli: analisi Gazzetta

Ecco quanto scrive Gazzetta dello Sport sulla partita tra Napoli ed Empoli, che ha visto gli azzurri sconfitti: “Doveva essere la notte dell’aggancio al Milan Invece il Napoli esce con le ossa rotte non solo metaforicamente, dal confronto con l’Empoli, arrivando claudicante alla sfida diretta coi rossoneri e scivolando pure al quarto posto. L’Empoli vince con un gollonzo, come direbbe la Gialappa’s, ma merita il successo per la personalità con la quale si presenta, affrontando a viso aperto gli azzurri di casa e impedendogli di essere dominanti nel gioco“. Da capire se il Napoli riuscirà a recuperare qualche infortunato di quelli ancora ai box come Fabian Ruiz e magari Osimhen, anche se per il nigeriano sembra essere davvero molto complicato.