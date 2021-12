Infortunio Elmas, la nota ufficiale del Napoli: le condizioni

Infortuni Napoli con l’Empoli sia Elmas che Zielinski hanno dovuto lasciare il campo a causa di problemi fisici, arriva il report ufficiale. “Eljif Elmas è stato sostituito, nel finale di Napoli-Empoli, per un trauma contusivo al polpaccio destro“. Mentre Zielinski “è uscito per difficoltà respiratorie. Gli esami ai quali si è sottoposto hanno dato esito negativo“.

Infortuni Napoli: i recuperi

Il Napoli valuterà le condizioni dei due giocatori nei prossimi giorni. Luciano Spalletti avrà finalmente una settimana per cercare di recuperare qualche giocatore. Gli azzurri domenica 19 dicembre 2021 giocheranno con il Milan fuori casa, una partita da vincere ad ogni costo. Spalletti dovrà cercare di recuperare infortunati e condizione fisica.

Anguissa e Insigne ad esempio non sembravano in perfette condizioni. Soprattuto il capitano del Napoli è apparso fuori forma. Prestazione scialba di Insigne che è stato preso di mira sul web al termine del match. Da valutare le condizioni di Zielinski ed Elmas, anche se al momento non sembrano preoccupare. Inoltre per la sfida con il Milan potrebbe tornare anche Fabian Ruiz, mentre Lobotka è ancora fermo ai box. Da capire anche se durante la prossima settimana si riuscirà a recuperare Osimhen. Il giocatore nigeriano potrebbe giocare con una maschera protettiva, ma saranno i medici a dover dare il via libera.