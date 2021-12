Insigne preso di mira dal web, rabbia sul capitano azzurro

Lorenzo Insigne viene preso di mira dal web dopo Napoli-Empoli, la prestazione del capitano viene definita insufficiente. Il rientro di Insigne con l’Empoli non è stato dei migliori, il capitano non ha giocato una grandissima partita, ma ha dato il solito contributo in termini di sacrificio per la squadra. I tifosi, soprattutto quelli del web, si aspettavano qualcosa in più dal capitano. Alla fine di Napoli-Empoli, Insigne è stato aspramente criticato attraverso i social network, tanto che l’hashtag Insigne è diventato in poco tempo uno dei top trend.

Napoli-Empoli: delusione Insigne

C’è chi definisce Insigne “impresentabile”. C’è qualcun altro che prende di mira il tiro a giro di Insigne, sottolineando che più che un “tiro a giro sempre un tiro a uscire”. Insigne anche con l’Empoli ha provato qualche volta il colpo, ma non mai riuscito a sfiorare il gol. Antonello Perillo della Rai sottolinea che però il Insigne era “palesemente fuori condizione”. Il giocatore veniva da un infortunio che lo ha tenuto fuori nelle ultime partite e dunque la condizione fisica non era eccellente. Nonostante tutto Insigne non è sembrato un fulmine di guerra, non è mai riuscito a saltare l’uomo, quando ci ha provato è sempre stato fermato dal suo marcatore.

In questi giorni si parla molto di Insigne anche in termini di calciomercato. L’offerta clamorosa del Toronto per il giocatore del Napoli diventa sempre più concreta. Voci di calciomercato che possono creare fastidi anche al giocatore, oltre che diventare un deterrente in un momento di difficoltà.