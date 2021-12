Napoli-Empoli 0-1 seconda sconfitta consecutiva per gli azzurri al Maradona

L’Empoli espugna il Maradona e batte il Napoli grazie ad un gol rocambolesco di Cutrone. Assalto finale degli azzurri senza esito.

NAPOLI-EMPOLI 0-1

L’Empoli non vinceva a Napoli in partite ufficiali dal 2008. Gli azzurri hanno immediatamente perso Zielinski per un problema respiratorio. La squadra di Spalletti incassa la seconda sconfitta consecutiva al Maradona e stecca l’occasione di riprendere il Milan in testa alla classifica.

La squadra di Andreazzoli dopo le vittorie esterne contro Juventus, Cagliari, Salernitana e Sassuolo, la matricola terribile di Aurelio Andreazzoli strappa i tre punti anche al “Maradona”. Il Napoli colpisce due legni, ci prova in tutti i modi, ma a vincere sono i toscani, con un gol di rimpallo di Cutrone, che – con la nuca – segna quasi senza accorgersene al 71′ dopo un rimpallo con Anguissa. Due legni per i padroni di casa, colpiti da Elmas e Petagna. Vicario salva su Lozano, Ounas e Insigne.

Sfortunatissimo il Napoli in occasione del gol, la squadra di APslletti sembra avere un conto aperto con al mala sorte, sarrebbe il caso di applicare il metodo Mazzarri?

Napoli-Empoli 0-1

Marcatori: 25′ s.t. Cutrone (E).

Assist: –

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Mario Rui, Demme (18′ s.t. Anguissa), Zielinski (22′ p.t. Insigne); Lozano (18′ s.t. Politano), Ounas, Elmas (42′ s.t. Malcuit); Mertens (18′ s.t. Petagna). All. Domenichini.

Empoli (4-3-1-2): Vicario; Stojanovic, Ismajli, Luperto (37′ s.t. Viti), Parisi; Henderson (19′ s.t. Haas), Stulac (19′ s.t. Ricci), Zurkowski (33′ s.t. Bandinelli); Bajrami (19′ s.t. Di Francesco); Cutrone, Pinamonti. All. Andreazzoli.

Arbitro: Marinelli di Tivoli

Ammoniti: 15′ s.t. Zurkowski (E).