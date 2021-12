Napoli, problemi respiratori per Zielinski, le condizioni

Le condizioni di Zielinski preoccupano tutto l’ambiente Napoli. Il centrocampista Ha chiesto il cambio dopo soli 20 minuti durante il match contro l’Empoli.

LE CONDIZIONI DI ZIELINSKI

Una maledizione sembra aver colpito il Napoli. La squadra di Spalletti ad ogni partita perde qualche pedina importante, nel match contro l’Empoli è toccato a Zielinski. Il talentuoso centrocampista, Piotr Zielinski ha chiesto il cambio dopo 22 minuti di gioco. Al suo posto è entrato Lorenzo Insigne, l’esterno che Spalletti ha ritrovato da poco dopo l’infortunio.

Le condizioni di Zielinski hanno fatto temere qualcosa di preoccupante. Il polacco, uscito dal campo, ha temporeggiato qualche secondo a bordo campo, affaticato appoggiandosi sulle ginocchia. Dopo qualche minuto si è diretto negli spogliatoi.

Il giornalista Gianluca di Marzio in merito alle condizioni di Zielinski ha riferito: ” Le sue condizioni hanno fatto subito preoccupare lo staff azzurro. Il grande ex di Napoli-Empoli ha lanciato dei segnali poco incoraggianti, si è capito nel momento in cui si è toccato il collo. Questo segnale si è tramutato in una prima diagnosi preoccupante: Zieliński ha accusato problemi respiratori. Il centrocampista ha lamentato un forte mal di gola e tosse, forse per questo motivo non riusciva a respirare. Adesso sono in corso ulteriori accertamenti“.

La situazione non è rosea per il centrocampo del Napoli. Oltre a questa defezione, Spalletti deve fare i conti con le indisponibilità di Ruiz e Lobotka e con un Anguissa a disposizione ma non ancora al meglio.