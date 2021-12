De Laurentiis a Report: “FIGC centro di potere. Se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Torno a Los Angeles”

Report, De Laurentiis si è sfogato ai microfoni della trasmissione di RAI3. Il patron del Napoli ne ha avute per tutti dalla FIGC al calcio in generale.

DE LAURENTIIS A REEPORT: ” NE HO LE PALLE PIENE DEL CALCIO”

Aurelio De Laurentiis ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Report. Il patron del Napoli interecettato dai giornalisti della trasmissione di Rai 3, si è sfogato contro il calcio e la FIGC.

A De Laurentiis sono state rivolte alcune domande, svelate in anteprima via social, in attesa della puntata integrale in onda prossimamente. Interrogato sul sistema calcio attuale da Report, Aurelio De Laurentiis, risponde come al solito senza peli sulla lingua:

“Non mi fate parlare perché, se parlo di calcio, scoppia il finimondo. Ne ho talmente le palle piene…”.

De Laurentiis ha poi aggiunto: “Per due anni mi hanno impedito di andare a casa mia a Los Angeles; non vedo l’ora di andarci, magari dal 20 gennaio, per fare un mese rigeneratore”.

“Noi del Napoli siamo tra i pochi club coi conti in ordine, in Italia? Ce ne sono anche altri, come ad esempio la Fiorentina” ha evidenziato.

“Esiste una concorrenza sleale? Lo ha detto lei – ha risposto al Il patron del Napoli al giornalista di Report – non devo dirlo io, ci si arriva da soli. Questa è responsabilità della Federcalcio. La Lega è una società indipendente. Invece la Federcalcio è diventata un centro di potere” ha affermato Aurelio De Laurentiis ai microfoni di Report.