Insigne non gioca col Milan: Spalletti ha scelto il sostituto

Lorenzo Insigne non gioca con il Milan, il capitano del Napoli non sarà nemmeno convocato come Fabian Ruiz e Mario Rui. Il tecnico azzurro dovrà fare a meno ancora una volta di tre giocatori fondamentali, che si aggiungono alle assenze pesantissime di Koulibaly e Osimhen. A Milano non ci sarà Insigne e quindi Spalletti dovrà fare a meno del capitano, per il quale ha spesso belle parole in conferenza stampa.

Chi gioca al posto di Insigne?

Al momento Spalletti è pronto a mandare in campo Lozano al posto di Insigne con il Milan, in un reparto avanzato completato da Zielinski, Politano e Mertens. Ounas parte in leggero svantaggio rispetto a Politano, anche se i due restano in ballottaggio. Uomini obbligati anche in difesa per Spalletti che senza Mario Rui deve adattare Di Lorenzo a sinistra, con Malcuit che farà l’esterno destro. A centrocampo ritorna Anguissa titolare ma con Demme. Le opzioni sono ridotte veramente all’osso per Spalletti che ha dovuto rinunciare pure a Manolas che ha rotto completamente con De Laurentiis, prima della cessione. Insomma ci sono tanti problemi di formazione per il Napoli, così come tante voci di mercato che riguardano soprattutto Insigne. L’assenza del capitano a Milano è dovuto ad un infortunio, ma nonostante tutto si continua a parlare di una sua cessione a fine stagione.