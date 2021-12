Caressa non ha dubbi: “Milan-Napoli, vi dico come finirà”

Fabio Caressa parla di Milan-Napoli, il giornalista è sicuro del pronostico della partita che “sarà vinta dagli uomini di Spalletti“. Durante Deejay Football Club su Radio Dejay, Caressa è chiamato a dare un pronostico su Milan-Napoli e secondo il telecronista di Sky Sport la vittoria sarà degli azzurri, sensazione che viene confermata anche da Ivan Zazzaroni, direttore del Corriere dello Sport

Tanta sicurezza nelle parole dei due giornalisti, nonostante il Napoli sia alle prese con una emergenza infortuni senza fine. Luciano Spalletti in conferenza stampa ha chiesto ‘l’aiuto’ del Vesuvio per battere il Milan, ed ha confermato che non saranno convocati Mario Rui, Insigne e Fabian Ruiz. Tre pedine mancanti che si sommano alle assenze di Koulibaly e Osimhen. Uomini importantissimi, praticamente cinque titolari di cui il Napoli dovrà fare a meno con il Milan. Inoltre non sono al top della forma nemmeno Demme, Anguissa e Politano. Nonostante tutto il Napoli è chiamato a battere il Milan a San Siro, per cercare di sfruttare almeno la sconfitta dell’Atalanta, oltre a non perdere quota nella corsa scudetto. Sicuramente non sarà facile per gli uomini di Spalletti, che nelle ultime cinque partita di Serie A hanno portato a casa una sola vittoria.