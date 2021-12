Milan-Napoli: probabili formazioni, due ballottaggi per Spalletti

Milan-Napoli le probabili formazioni di Pioli e Spalletti. I due allenatori hanno tante assenze per la sfida di San Siro. Le ultime novità di formazione di Milan-Napoli danno Romagnoli recuperato per la sfida con con gli azzurri, ma Pioli deve comunque fare a meno di Calabria, Kjaer, Pellegri, Rebic e Leao. In forte dubbio anche Theo Hernandez. In conferenza stampa Pioli, parlando dell’esterno francese, è stato chiaro: “Non si è allenato, vedremo come si sentirà prima della partita“.

Intanto il Milan per la sfida con il Napoli recupera Giroud, ma sarà Ibrahimovic a giocare titolare. IN mezze al campo Saelemaekers, Brahim Diaz e Messias, con Krunic che vorrebbe soffiare il posto ad uno dei tre. In mediana Tonali e Kessié sono sicuri di un posto da titolare. In difesa Romagnoli andrà in campo dal primo minuto con Tomori, Kalulu e Ballo-Touré.

Napoli: i possibili titolari col Milan

Luciano Spalletti vuole andare oltre le difficoltà, in conferenza stampa ha annunciato l’assenza di Insigne, Mario Rui e Fabian Ruiz. Ounas sarà convocato, ma andrà valutata la sua partenza da titolare, anche per la rapina subita oggi. L’esterno algerino è in ballottaggi con Politano. Mentre sull’altro fronte dell’attacco c’è Lozano titolare in ballottaggio con Elmas. Sono questi essenzialmente gli unici due dubbi di formazione per Spalletti. Per il resto i titolari sono quasi obbligati. Ospina va in porta, mentre in difesa Malcuit, Rrahmani e Juan Jesus sono sicuri di un posto da titolare, mentre Di Lorenzo giocherà a sinistra al posto di Mario Rui. A centrocampo Anguissa e Demme in mediana, con Politano, Zielinski e Lozano dietro Mertens.

Ecco le probabili formazioni di Milan-Napoli: