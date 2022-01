SKY: Tagliafico-Napoli, Giuntoli cambia la formula, il Chelsea molla.

La trattativa Tagliafico-Napoli entra nel vivo. Il giornalista Fabrizio romano su Twitter, riporta interessati novità.

Il Napoli lavora per portare Tagliafico in maglia azzurra. Il terzino sinistro dell’Ajax è il primo nome sulla lista di Giuntoli e De Laurentiis. Il capitano dell’Ajax sta vivendo una stagione tra luci e ombre, con appena nove presenze collezionate in Eredivisie e due in Champions League. Dei primi contatti tra gli azzurri e l’entourage dell’argentino sono già partiti, entro la prima metà della prossima settimana si attende un segnale da parte del club olandese, che la scorsa estate chiedeva circa otto milioni di euro.