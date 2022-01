1 Station Radio, Cerchione: “Confermo il Napoli sarà di Bezos, fondatore di Amazon”

Jeff Bezos compra il Napoli, il fondatore di Amazon pronto ad investire nel calcio italiano, lo ribadisce ancora una volta Luca Cerchione. Il conduttore di 1 Station Radio un giorno dopo la bomba dell’interesse di Bezos per la SSCN, vuole mettere di nuovo nero su bianco quanto affermato. Il tweet è chiaro ed evidente: “Quando sarà ufficiale, riposterò tutte le offese e gli sfottò ricevuti nelle ultime 24 ore. Lo ripeto: il Napoli sarà di Jeff Bezos, fondatore di Amazon“.

Nella giornata di ieri ci sono state molte reazioni a quanto detto dal collega Luca Cerchione. La Radio Ufficiale, attraverso Carlo Alvino, si è affrettata a smentire la trattativa. Al momento però non è arrivata nessuna smentita da parte della società di De Laurentiis. La stessa società che quando si parlò di Amazon come sponsor sulle maglie del Napoli scrisse: “Il Calcio Napoli smentisce la notizia uscita su più quotidiani di aver sottoscritto un accordo con Amazon come quarto sponsor di maglia. Con Amazon il Calcio Napoli sta negoziando, come di consueto, il rapporto di vendita prodotto sui loro store“.

Il resto è storia, perché il logo della società fondata da Bezos campeggia attualmente sulla manica della maglia azzurra, così come anticipato dai giornali.

Il Napoli a Jeff Bezos

I motivi per vendere il Napoli da parte di Aurelio De Laurentiis ci sarebbero tutti. Attualmente il bilancio è in rosso e si ha come la sensazione che l’imprenditore cinematografico abbia raggiunto il suo apice. Inoltre entro il 2024 la famiglia De Laurentiis deve cedere o il Napoli o il Bari, altra società di calcio che attualmente milita in Serie C. Da più parti si parla di De Laurentiis interessato a restare a Bari, lasciando quindi il Napoli in mano di altri proprietari. Intanto la collaborazioni tra il Napoli ed Amazon vanno avanti e sono tanti i tifosi che sperano che si possa concludere anche la cessione del club campano. Va ricordato che Bezos già investe nella città campana. Attraverso la Blue Origin finanzia progetto di sviluppo per il polo tecnologico aerospaziale di San Giovanni a Teduccio.