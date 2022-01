Scontro Sarri-Pussetto: il video fa il giro del web – Video

Lo scontro tra Sarri e Pussetto durante Lazio-Udinese di Coppa Italia fa il giro del web, durissimo l’impatto. L’allenatore della Lazio è stato colpito dal calciatore dell’Udinese sbilanciato da Lazzari, proprio quello che aveva contestato Sarri dopo l’ultimo gol segnato.

Il video dello scontro tra Sarri e Pussetto è diventato immediatamente virale sui social. Al tecnico della Lazio sono volati via gli occhiali, anche perché è stato colpito pienamente senza alcuna protezione. Fortunatamente per Sarri e Pussetto non c’è stata nessuna conseguenza grave. Entrambi si sono rialzati scombussolati, ma integri.