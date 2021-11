Napoli, Spalletti e la forza di osare. Sarri è demolito

Napoli-Lazio comincia quando finisce Spartak-Napoli, Luciano Spalletti aveva chiesto più coraggio nelle giocate contro Sarri. Una richiesta che Insigne e compagni hanno interpretato alla lettera. “Oggi c’era troppa voglia di fare la cosa semplice, di buttare via la palla in fallo laterale” queste le parole di Spalletti al termine della sfida con lo Spartak. Secondo l’allenatore del Napoli la sua squadra ha le qualità per fare giocate difficili e deve farlo. E così dopo solo quattro giorni sul terreno dello stadio Maradona, nel giorno dell’omaggio al mito, si è presentata una squadra con la mentalità totalmente cambiata. Una voglia matta quella del Napoli, frutto anche del tifo. “Finalmente abbiamo giocato in casa” ha detto Spalletti a fine match.

“Sembrava il Napoli di Sarri”

Alzi la mano chi non ha pensato che il Napoli di Spalletti contro la Lazio, assomigliava a quello del triennio di Sarri. E non solo per Mertens centravanti che ha segnato una fantastica doppietta, ma anche e soprattutto per quella uscita palla a terra dalla difesa. Il Napoli in questa stagione aveva fatto vedere di poterlo fare, ma non aveva mai applicato così alla lettera questo tipo di uscita dalla difesa. Sembrava quasi che i giocatori fossero ‘costretti’ a farlo, perché in un paio di casi hanno rischiato tantissimo pur di non buttare via il pallone. Ma con una squadra così in forma, con un Lobotka dappertutto ed un Fabian Ruiz sontuoso si può fare qualsiasi cosa.

Così il Napoli ha rischiato e lo ha fatto molto bene, rimanendo sempre cosciente e lucido. I quattro gol segnati sono frutto di una manovra corale che ha annichilito la squadra di Sarri, che a fine partita non ha potuto fare altro che elogiare gli azzurri. Ora bisogna dare continuità a questo modo di giocare, perché la grande bellezza è uno spettacolo per gli occhi.