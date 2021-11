Sarri: “Napoli la più forte del campionato, ho i napoletani nel cuore”

Maurizio Sarri commenta Napoli-Lazio che ha visto gli azzurri di Spaletti vincere con un netto 4-0 con doppietta di Mertens. Una partita senza storia quella giocata dal Napoli che ha con i gol di Mertens e quelli di Zielinski e Fabian Ruiz ha fatto vedere un calcio fantastico. Tre punti che proiettano la squadra azzurra in testa alla classifica di Serie A. “Il Napoli ha fatto una partita fantastica, per quello che ho visto in campo credo che sia la miglior squadra del campionato” ha detto Sarri, tecnico della Lazio.

A Dazn l’allenatore biancoceleste ha aggiunto: “Oggi abbiamo sbagliato veramente troppo, pressavamo in solitaria. Dopo quattro o cinque partite di buon livello ci capita quanto accaduto contro il Napoli, dobbiamo capire perché abbiamo tutti questi alti e bassi“. Sulle emozioni di tornare a Napoli ha detto: “Questa sera ho provato ad essere il più sereno possibile. Quando sono tornato a Napoli due anni fa ero troppo emozionato. Io ho Napoli nel cuore e mi piacciono i napoletani. Per me Napoli non è una città normale“.