Il video dei gol di Napoli-Lazio 4-0. Allo stadio Diego Armando Maradona serata di gala e di show per gli azzurri di Spalletti.

VIDEO: I GOL DI NAPOLI-LAZIO 4-0

Il video dei gol di Napoli-Lazio, posticipo della 14 giornata del campionato di Serie A 2021/2022. Allo stadio Diego Armando Maradona serata di gala e di show per i padroni di casa che dominano in lungo e in largo e in pochi minuti si portano sul 2-0 grazie alle reti di Zielinski e Mertens. Proprio il belga completa il suo show personale con un tiro straordinario che batte Reina e fa impazzire di gioia il pubblico napoletano. Nel finale c’è gloria anche per Fabian Ruiz che sigla il 4-0 definitivo, Lazio non pervenuta.

IL TABELLINO E LE PAGELLE

NAPOLI-LAZIO 4-0

MARCATORI: 7′ Zielinski, 10′ e 29′ Mertens, 85′ Fabian Ruiz

NAPOLI (4-2-3-1): Ospina 10; Di Lorenzo 10, Rrahmani 10, Koulibaly 10, Mario Rui 10 (86′ Ghoulam sv); Lobotka 10, Fabian Ruiz 10 (86′ Malcuit sv); Lozano 10 (64′ Elmas 10), Zielinski 10 (73′ Demme sv), Insigne 10; Mertens 10+10 (64′ Petagna 10). All. Spalletti 10.

LAZIO (4-3-3): Reina 5,5; Patric 4,5 (46′ Lazzari 5,5), Luiz Felipe 5, Acerbi 5,5, Hysaj 5,5; Milinkovic-Savic 5 (61′ Basic 5,5), Cataldi 5 (75′ Leiva sv), Luis Alberto 5,5; Felipe Anderson 5 (55′ Zaccagni 5,5), Immobile 5, Pedro 5,5 (75′ Raul Moro sv). All. Sarri.