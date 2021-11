Mertens immenso con la Lazio, avete sentito cosa ha detto dopo il gol?

Dries Mertens ha giocato una partita spettacolare con la Lazio, due gol fantastici e la promessa ai tifosi: “Io resto qua“. Una fra urlata dopo il primo gol, segnato in una notte speciale, quella dedicata a Diego Armando Maradona. E sarà pure un caso, ma nello stadio dedicato al fuoriclasse argentino, nel giorno del suo ricordo, ad un anno dalla morte, Mertens ha segnato due gol alla Maradona. Il primo con un controllo fantastico, finta a far sedere l’avversario e destro imparabile. Il secondo è qualcosa di indescrivibile, perché Mertens ha il corpo al contrario rispetto a dove va a finire il pallone. La torsione è fantastica e la mette nell’unico angolo dove non può arrivare.

