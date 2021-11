Il Napoli omaggia Diego, Dalma Maradona furiosa sul web

Il Napoli Omaggia Maradona, Dalma si sfoga sul web. La figlia del Pibe pubblica un messaggio molto chiaro sui social.

IL MESSAGGIO DI DALMA MARADONA

Napoli omaggia Maradona prima e dopo la la sfida contro la Lazio. Ad un anno dalla sua scomparsa tutto il popolo azzurro ricorda il Pibe de Oro nel suo stadio con uno spettacolo da brividi nel prepartita della sfida contro la Lazio. Una serata magica che non ha però entusiasmato la figlia del Diez, Dalma. La primogenita del campione argentino si è sfogata sui social con un tweet al veleno. Queste le sue parole:

“Niente mi renderebbe più felice che poter assistere a un tributo a mio padre in quella che è stata per molti anni la sua casa in Italia, Napoli! Ma si sta lucrando dalla sua immagine e dal suo nome e non lo permetterò! I fan che amerò per sempre non hanno niente a che fare con questo! I corrotti sono altri!”.