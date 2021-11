Napoli-Lazio, Spalletti: “La vittoria più bella, non va esaltato solo Mertens”

Il Napoli vince la Lazio e domani l’intera partita, Luciano Spalletti a fine gara è soddisfatto: “Questa è la nostra vittoria più bella“. Il Napoli ha giocato un match praticamente perfetto, rischiando solo in una occasione, con un tiro da lontano su cui Ospina ha compiuto una prodezza. Poi dopo c’è stato il Mertens show con due gol magnifici. Ma Spalletti ci tiene a sottolineare: “Con la Lazio la nostra vittoria più bella. Fare un gioco così contro una grande squadra come quella di Sarri non era facile. Una prestazione davvero fantastica della squadra, siamo stati bravissimi nel fraseggio stretto“. Poi lo stesso Sarri sottolinea come “tutti sono stati bravi. Da Zielinski a Lobotka a Mario Rui, sarebbe sbagliato parlare solo di Mertens“. Le due reti messe a segno dal belga nella notte di Maradona sono qualcosa di spettacolare, così come la frase d’amore pronunciata da Mertens al pubblico azzurro dopo uno dei gol.

Spalletti: “Napoli impeccabile”

Secondo Spalletti il suo Napoli ha fatto “scelte impeccabili. Siamo stati bravi a trovarci nel mezzo dove loro avevano delle difficoltà. La Lazio ha fatto fatica ad aggredirci, è stata tanta roba. Oggi i giocatori volevano stare in campo per divertirsi e questo ci fa capire quanto sia forte questa squadra, che non accetta la mediocrità e vuole godersi le partite“. Poi il tecnico sul ritorno ad uno stadio Maradona finalmente pieno dice: “Finalmente stasera per la prima volta ci è sembrato di giocare in casa, la passione dei tifosi si è sentita subito e questo è stato molto importante e ci fa piacere aver dato gioia ai nostri tifosi“.