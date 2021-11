Spalletti: “Stadio Maradona fantastico, finalmente giochiamo in casa”

Luciano Spalletti esalta lo stadio Diego Armando Maradona ed i tifosi, dopo la vittoria del suo Napoli con la Lazio di Sarri. Una vittoria fantastica quella del Napoli di Spalletti che ha rifilato quattro gol a quella di Sarri, rischiando praticamente nulla. Il tecnico azzurro a fine partita ci tiene però a fare i complimenti ai tifosi, accorsi in massa allo stadio per omaggiare Diego Armando Maradona ad un anno dalla morte. “Stasera posso finalmente dire di essere felice. Oltre a gioco espresso, contro una grande squadra come la Lazo di Sarri. Finalmente ho ritrovato lo stadio Maradona che avevo sempre visto e desiderato quando sono venuto qui a giocare“.

L’allenatore ci tiene a precisa che la vittoria del Napoli, con due gol bellissimi di Mertens, non è “frutto solo del belga. Stasera si sono viste cose importanti. Zielinski ha fatto una grande partita. Mario Rui ha giocato molto bene, così come Insigne e Lozano che hanno fato circolare benissimo la palla. Lo stesso Rrahamani è uscito dalla difesa ed ha fatto cose di qualità. Poi ovviamente Ciro (Mertens ndr) quando tira in porta è incredibile“.

Sulla corsa scudetto, con il Napoli ora primo in classifica da solo, Spalletti dice: “Sappiamo perfettamente qual è il nostro obiettivo, ovvero la qualificazione in Champions League. Ovviamente noi non vogliamo vivere di mediocrità, qui è passata gente e calciatori importante e dobbiamo essere ambiziosi, come lo è la città“.

Spalletti in conferenza stampa dopo Napoli-Lazio ha parlato anche di Osimhen: “Lui vuole sempre la palla in profondità. Ma qualche volta deve farsi trovare anche tra le linee e può imparare a farlo“.