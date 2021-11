IL MESSAGGERO – Plusvalenze Osimhen: “Può intervenire la procura di Napoli, è arrivato il momento…”

La questione delle plusvalenze inguaia la Juventus ma potrebbe tirare in ballo anche il Napoli per il trasferimento di Victor Osimhen. Attualmente la posizione del club bianconero è molto delicata, con Agnelli, Paratici e Nedved che sono tra gli indagati. Molto complicata la situazione poiché nelle intercettazioni della Procura di Torino si parla di un vero e proprio sistema, con 282 milioni di euro di plusvalenze sospette e 42 operazioni sotto la lente di ingrandimento.

Secondo quanto riferisce Il Messaggero anche il Napoli può rischiare qualcosa per l’affare Osimhen concluso col Lille. Ecco quanto scrive il quotidiano.

Oltre a quella di Torino, infatti, potrebbe scendere in campo la procura di Napoli per Osimhen, valutato 70 milioni di euro con 4 giocatori inseriti nell’affare con il Lille: il portiere Karnezis e i tre Primavera Manzi, Palmieri e Liguori, “quotati” una ventina di milioni. Peccato che uno non abbia mai giocato e gli altri siano tornati in Italia, a vivacchiare tra C e D. La sensazione è che sia arrivato il momento di metterci mano, per questo la Figc sta lavorando a modifiche regolamentari che non consentano ai club di sfruttare le plusvalenze.