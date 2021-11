Corriere dello Sport – Plusvalenze false, rischia pure il Napoli di De Laurentiis

Il Napoli rischia per il caso plusvalenze, l’affare Osimhen è già finito nel mirino della Covisoc e potrebbe terminare in procura. La questione del Napoli è molto diversa da quella della Juventus. Nel caso della società bianconera la procura di Torino nelle intercettazioni, parla di un vero e proprio sistema. Una impalcatura finanziaria montata ad arte per trarre profitti ed aggirare gli schemi di bilancio per potersi permettere grandi investimenti. Ovviamente le accuse contro la Juventus, Agnelli, Paratici e Nedved devono essere ancora certificate dal tribunale, ma per i bianconeri la situazione resta gravissima. La Juventus rischia pure punti di penalizzazione.

Plusvalenze: allerta Napoli

Intanto Corriere dello Sport fa il punto sulla situazione del caos plusvalenze e tira in ballo anche il Napoli con l’affare Osimhen:

Dopo la prima relazione, a maggio, la Commissione di vigilanza sui club (Covisoc) ne ha inviata un’altra, più dettagliata, a ottobre. Su quest’ultima si sono basati gli accertamenti della Consob, l’autorità che vigila sulle società quotate in Borsa, e probabilmente anche della finanza. La Juve è al centro della vicenda federale-sportiva,ma anche Genoa, Sampdoria, Atalanta, Roma e Napoli sono sotto la lente d’ingrandimento per altri incroci di mercato.

De Laurentiis sulla questione plusvalenze ha sempre detto di essere estremamente tranquillo. Secondo il patron del Napoli la posizione del club è totalmente regolare.