Napoli-Lazio: i convocati di Spalletti, c’è Insigne

Il Napoli ha diramato la lista dei convocati in vista della sfida con la Lazio. Il tecnico azzurro ha convocato Insigne e Fabian Ruiz. Dall’infermeria arriva qualche buona notizia per Spalletti, ma restano comunque tante le assenze come Anguissa, Osimhen, Zanoli e Politano fermati da infortuni e covid. La sfida con la Lazio è fondamentale per il Napoli perché non vince da due partite e deve rispondere all’Inter, che dopo la vittoria col Venezia, si trova a solo un punto dalla coppia in vetta formata da Milan e Napoli. In ogni caso Spalletti non vuole alibi per l’assenza di tanti calciatori ed anche in conferenza stampa ha detto di avere una squadra all’altezza.

Ecco i convocati del Napoli: