Napoli-Lazio, Insigne: “Che divertimento nel nome di Maradona”

Lorenzo Insigne parla al termine di Napoli-Lazio, l’attaccante azzurro esalta la squadra nella notte di Diego Armando Maradona. Insigne confessa che avrebbe voluto “vedere la commemorazione di Diego, ho chiesto di accendere la televisione, però mi hanno detto di restare concentrano. Ci tenevamo tanto a fare una grande prestazione, soprattutto oggi“.

Sulla partita Napoli-Lazio, dominata dagli azzurri ha detto: “Oggi mi sono veramente divertito molto“. Il Napoli ha vinto anche grazie a due gol fantastici di Mertens: “Lo conosco bene – dice Insigne a Dazn – ci conosciamo a memoria. Venendo a mancare Osimhen questo è stato un bene, sapevamo di poter stare tranquilli. Non è un caso che sia il miglior marcatore della storia del Napoli“.

Sul rinnovo di contratto Insigne ha aggiunto: “Oramai mi sono rassegnato, la domanda arriva sempre. Il mio procuratore sta parlando con la società ed io sto cercando di non pensarci troppo. Non dipende solo da me, serve trovare l’accordo tra le parti“.