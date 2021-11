Napoli-Lazio 4-0. Spalletti umilia Sarri. Doppietta di Mertens nel segno di Maradona

Napoli-Lazio 4-0: Zielinski, doppietta di Mertens e Fabian Ruiz. La squadra di Spalletti sola in testa alla classifica.

NAPOLI-LAZIO 4-0

Uno strepitoso Napoli batte 4-0 la Lazio nel posticipo della 14^ giornata. Gli azzurri umiliano l’ex Sarri. La vittoria dei partenopei vale il primato solitario a +3 sul Milan. A segno nei primi 10′ Zielinski e Mertens, quest’ultimo con una gran giocata personale. Ospina salva su Luis Alberto e ringrazia la traversa su Acerbi, poi Mertens si ripete con un meraviglioso destro dal limite. Ripresa in controllo per la squadra di Spalletti: Reina nega a Mario Rui il poker che trova Fabian Ruiz nel finale di partita.

Apre Zielinski e chiude un doppio capolavoro di Mertens, il migliore in campo, il sostituto perfetto di Osimhen grazie al quale il Napoli può seriamente cullare sogni di gloria. Il tutto in poco meno di mezz’ora: 29 minuti, per la precisione. E nel finale arriva anche il poker di Fabian Ruiz.

È un 4-0 pesante, pesantissimo, umiliante, ma tutto sommato giusto. La Lazio viene immediatamente mandata al tappeto e non riesce più a reagire, rendendosi pericolosa appena due volte in tutto il resto della partita: un salvataggio di Ospina su Luis Alberto, una traversa di Acerbi. Nella serata degli omaggi a Diego Armando Maradona, il Napoli manda un messaggio a tutte le altre: le ambizioni di Scudetto sono reali. Mercoledì sera, in casa di un Sassuolo desideroso di far la festa a un’altra grande, è in programma un altro banco di prova mica male.

IL TABELLINO

Napoli-Lazio 4-0 (primo tempo 3-0)

Napoli (4-2-3-1): Ospina; Di Lorenzo, Rrahmani, Koulibaly, Mario Rui (86′ Ghoulam); Fabian Ruiz (86′ Malcuit), Lobotka; Lozano (64′ Elmas), Zielinski (73′ Demme), Insigne; Mertens (64′ Petagna). All. Spalletti

Lazio (4-3-3): Reina; Patric (46′ Lazzari), Luiz Felipe, Acerbi, Hysaj; Milinkovic-Savic (61′ Basic), Cataldi (75′ Lucas Leiva), Luis Alberto; Felipe Anderson (55′ Zaccagni), Immobile, Pedro (75′ Raul Moro). All. Sarri

Arbitro: Daniele Orsato di Schio

Gol: 7′ Zielinski, 10′ Mertens, 29′ Mertens, 85′ Fabian Ruiz

Assist: Insigne (N, 2-0), Lozano (N, 3-0)

Ammoniti: Luiz Felipe, Patric, Cataldi, Di Lorenzo, Lobotka, Demme

Espulsi: nessuno