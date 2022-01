IL MATTINO – Lozano super col Bologna: il Napoli ha l’erede di Insigne, il motivo

Hirving Lozano sostituto di Lorenzo Insigne che va a Toronto, il calciatore messicano sta rilanciando le sue quotazioni. In pochi Lozano è passato da uno degli indiziati per la sconfitta con la Fiorentina in Coppa Italia a grande prospetto per il futuro. In realtà anche con la Fiorentina non aveva approcciato male alla gara, basterebbe ricordare quel palo che gli ha negato la gioia del gol, poi l’espulsione inutile ha condizionato i giudizi. I due gol col Bologna spediscono Lozano in un’altra dimensione, anche perché il giocatore messicano sembra essere finalmente pronto a prendere per mano il Napoli.

Insigne lascia Napoli: c’è Lozano

Secondo Il Mattino Lozano può avere un futuro radioso in azzurro. Ecco quanto scrive il quotidiano partenopeo: “Hirving Lozano si è trasformato per davvero nella bambola assassina, quella che con due colpi ha messo al tappeto il Bologna. Nella notte del Dall’Ara ha fatto paura, eccome. Chucky, la bambola assassina, il soprannome che si porta dietro da pezzo adesso ha anche una sua valenza in campo. Gran bella notizia per il Napoli e per

Luciano Spalletti che sta rimettendo insieme la sua squadra un pezzo alla volta. Una cosa è certa, il primo rebus da risolvere sarà quello della posizione in campo. Sì, perché fin da quando è arrivato a Napoli non si è mai capito se Lozano sia un attaccante che preferisce giocare a destra o a sinistra nel tridente. Se Lozano è quello che si è visto a Bologna, allora davvero il Napoli può sentirsi al sicuro per il dopo Insigne“.