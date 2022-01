Napoli: quanti dubbi a centrocampo, Fabian Ruiz non vuole rinnovare

Fabian Ruiz non rinnova con il Napoli, Frank Anguissa è in prestito dal Fulham, sono tanti i dubbi in mediana per la società. Il contratto dello spagnolo scade nel 2023 e se non dovesse rinnovare allora il Napoli rischia di perderlo a parametro zero, com’è già accaduto con Insigne che è andato al Toronto. Perdere un altro tassello di questo calibro, senza incassare nulla sarebbe veramente un delitto per una società come quella di De Laurentiis che fa del player trading una delle sue principali fonti di guadagno.

Napoli: il futuro di Fabian Ruiz

Secondo quanto riferisce Gazzetta dello Sport al momento Fabian Ruiz non ha alcuna intenzione di rinnovare. A questo punto il giocatore potrebbe essere ceduto a fine stagione per cercare di fare cassa. Ruiz è decisivo nella manovra di Spalletti e perderlo non sarebbe facile, ma andrebbe sostituito con un calciatore di valore e non “solo con un prospetto”.

Ma nel futuro del Napoli ci sono altri dubbi, domande che si pone Gazzetta: “Sarà riscattato Anguissa per 15 milioni? E di Tuanzebe che ne sarà? Domande che ancora non hanno una risposta e bisognerà vedere quali saranno i programmi del presidente Aurelio De Laurentiis che sta mettendo in pratica il punto principale, la riduzione degli ingaggi, ma che dovrà mantenere competitiva la rosa, e questo non è semplice. Naturalmente, per la società azzurra, sarà fondamentale raggiungere la qualificazione alla prossima edizione della Champions League“.

Intanto proprio per il centrocampo si fa con insistenza il nome di Nandez del Cagliari. Sia Sky che Corriere dello Sport fanno sapere che Giuntoli è molto interessato al giocatore, tanto da essere pronto a cedere Demme per arrivare all’uruguaiano. Per quanto riguarda il mercato resta caldo anche il nome di Tagliafico dell’Ajax, esterno mancino di difesa che vuole lasciare l’Olanda.