Quanto ci sei mancato professor Fabian Ruiz

Fabian Ruiz ritorna titolare con il Napoli ed il centrocampo ritrova geometri, lo spagnolo è stato assente per sette partite. Un mese dopo dall’infortunio è ritornato in campo dal primo minuto Fabian Ruiz in Bologna-Napoli. Il centrocampista spagnolo aveva rimesso piede in campo con la Fiorentina, ma la sua presenza si è vista in a maniera netta nella sfida con il Bologna. Questa volta Fabian aveva come compagno di reparto Lobotka e non Anguissa, ma nonostante i due non siano dei veri e propri mediani, hanno governato bene anche in fase di difesa.

Fabian Ruiz: geometrie e gol

Ma l’apporto dello spagnolo non si vede solo in fase di costruzione della manovra, ma la sua presenza si avverte moltissimo in fase offensiva. Ricami, tocchi magici e linee di passaggio impensabili che in pochi riescono a vedere, come quando dialoga con Zielinski, chirurgico il passaggio per la seconda rete di Lozano. Ma la presenza di Fabian Ruiz diventa un fattore anche in fase di tiro da fuori area. Con il Bologna lo spagnolo ha colpito un clamoroso palo, con un tiro a giro fantastico. Una traiettoria che molti tifosi del Napoli si erano immaginati già pochi secondi prima che partisse il tiro. Alla fine la sorte gli ha negato la gioia del gol, quello che in questa stagione ha trovato già cinque volte. Quattro invece sono gli assist per i compagni in 21 presenze.

Brava anche la squadra a liberare Fabian al tiro, perché si vede come quando c’è lo spagnolo in campo si cerchi di liberare quello spazio per dare modo al sinistro magico di Ruiz di mettersi in moto e disegnare parabole bellissime.

Il rinnovo col Napoli

Intanto per Fabian Ruiz si attende qualche novità anche sul rinnovo del contratto col Napoli che scade nel 2023. Il presidente De Laurentiis al momento non ha trovato l’accordo, ma la sua filosofia di taglio degli ingaggi può spingere lo spagnolo via da Napoli. Barcellona e Real Madrid sono sempre in fila per acquistarlo e con queste prestazioni sarà difficile trattenerlo. Anche perché Fabian Ruiz al Napoli guadagna 1,5 milioni di euro, meno di Petagna che ne incassa 1,8.