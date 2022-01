La Radio Ufficiale: “Jeff Bezos vuole investire a Napoli”

Jeff Bezos pronto ad investire a Napoli, la conferma arriva da Radio Goal, emittente ufficiale del Calcio Napoli. Nella giornata di ieri si è parlato molto di un interessamento del fondatore di Amazon per il Napoli, ovvero la società di cui è proprietario Aurelio De Laurentiis. La notizia di un possibile interessamento di Bezos per il Napoli calcio ha fatto scatenare i tifosi, che sperano nell’arrivo del miliardario americano in Campania.

Bezos interessato al porto di Napoli

Secondo quanto riferisce la redazione di Radio Goal, Jeff Bezos è interessato all’area portuale della città campana. Un dettaglio fornito anche ieri da 1 Station Radio, che attraverso Luca Cerchione ha confermato oggi l’interesse del fondatore di Amazon per la SSCN di Aurelio De Laurentiis.

Secondo la radio ufficiale, invece, non ci sarebbe la volontà del miliardario di comprare il Napoli. Nonostante tutto è confermato l’interesse verso l’area portuale. Dunque non sarebbe impossibile pensare anche ad un coinvolgimento nel calcio, che a Napoli rappresenta passione pure ed anche una possibilità di introiti. La situazione è in continua evoluzione e quindi potrebbero esserci anche degli altri risvolti nel prossimo futuro. Va ricordato che Bezos già investe nella città campana. Attraverso la Blue Origin finanzia progetto di sviluppo per il polo tecnologico aerospaziale di San Giovanni a Teduccio.

Intanto la proprietà è di Aurelio De Laurentiis, impegnato a far quadrare i bilanci che sono in rosso. Il presidente azzurro ha intenzione di tagliare nettamente gli ingaggi a fine stagione. Una soluzione per bloccare le perdite e quindi ripatire con giocatori che abbiano un ingaggi inferiore a quello attuale.