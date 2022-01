Colomba: “Napoli da scudetto? Attenti alle sorprese”

Il Napoli ha vinto e convinto con il Bologna, una vittoria che fa tornare di moda la parola scudetto anche perché gli azzurri hanno recuperato punti sulle avversarie dirette. La squadra di Spalletti in prospettiva può contare sul rientro dei giocatori dalla Coppa d’Africa: Anguissa, Koulibaly e Ouans. Inoltre ci sono anche gli infortunati Ospina e Insigne che saranno pronti a breve. Guardando al futuro si può sperare anche in una condizione generale della squadra migliore rispetto a quella attuale. Basti pensare che nella schiacciante vittoria del Napoli col Bologna, non c’era Osimhen titolare.

Corsa scudetto, il pensiero di Colomba

Franco Colomba ex allenatore a Radio Marte ha parlato delle possibilità scudetto del Napoli: “Il Bologna non vive un momento facile tra infortuni e COVID-19, non dico che fosse una partita dal risultato scontato ma il Napoli è pur sempre superiore e l’ha manifestato da subito. Il Bologna ci ha provato un po’ nella ripresa ma poca cosa. Spalletti fa bene a rimarcare alcune cose quando si vince, magari fare un rimprovero. Il Napoli stava complicandosi la partita nel finale, bisogna prevenire e questa è una buona cosa.

Napoli che rientra nella corsa Scudetto? Presto per dirlo ma le sorprese ci sono sempre. Il Milan ha perso contro lo Spezia, nessuno se l’aspettava. Tutto è molto fluido ancora. Il Napoli ci deve credere, se punta al primo posto poi magari se non viene almeno ha lottato fino alla fine“.