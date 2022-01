Alvino: “Mercato, un calciatore perfetto per Napoli. Meret-Gattuso, la verità”

Carlo Alvino fa il punto sul Napoli ai microfoni di Radio Goal, il giornalista punta sui recuperi per dare slancio al campionato azzurro. Attualmente Luciano Spalletti ha fuori Insigne e Ospina per infortunio, mentre Anguissa, Koulibaly e Ounas sono fuori per la Coppa d’Africa. Cinque calciatori fuori, eppure per il Napoli la vera emergenza sembra passata, dato che sono rientrati calciatori come Osimhen, Fabian Ruiz e Mario Rui.

“Febbraio è un mese importante, ma per me conta solo la sfida con la Salernitana. Spero che col rientro di Zielinski, Fabian Ruiz e Osimhen si possa finalmente trovare quella continuità di risultati che il Napoli aveva messo in mostra ad inizio campionato” dice Alvino che aggiunge: “Purtroppo gli infortuni ed il Covid 19 hanno portato via tanti calciatori a Spalletti, anche se non si è mai perso il gioco, ora ci sono rientri importanti e quindi la squadra ha possibilità di esprimersi di nuovo al meglio”.

Il Napoli ha vinto sette volte in trasferta e “questo fa capire che il Napoli è una squadra coraggiosa, altrimenti certi risultati non arrivano. La squadra di Spalletti ha la personalità per imporre il proprio gioco anche fuori dal Maradona”.

Meret-Gattuso: rapporto difficile

Si parla tanto di Meret che “si deve liberare ad un anno di scorie con Gattuso. Tra i due c’è stato poco feeling. Penso che il giocatore vada recuperato anche dal punto vista mentale, perché quella insicurezze che ha con i piedi sono figlie di scorie della scorsa stagione e non di un deficit tecnico“. Chiusura sul mercato con Alvino che dice: “Cambiaso del Genoa mi piacerebbe molto come rinforzo per il Napoli“.