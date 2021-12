Agente Cambiaso: “Il Napoli lo segue, non posso escludere nulla”

Andrea Cambiaso nel mirino del Napoli, il giocatore di proprietà del Genoa piace al club azzurro lo dice il procuratore Giovanni Bia. L’agente parlando ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli conferma l’interesse di Cristiano Giuntoli per l’esterno mancino di difesa: “Il direttore sportivo del Napoli stima molto il ragazzo, lo segue da almeno tre anni“. Secondo quanto riferisce l’agente, Giuntoli per Cambiaso si è mosso per tempo, tanto che lo voleva “portare al Bari“, ovvero l’altra società controllata dalla famiglia De Laurentiis, di cui Luigi è il presidente.

Cambiaso al Napoli

Giovanni Bia aggiunge: “Non posso escludere un affondo della società azzurra per il calciatore. Ovviamente dipende anche dalle esigenze che ha la squadra di Luciano Spalletti“. Al Napoli serve sicuramente un esterno mancino di difesa. In rosa ci sono Mario Rui e Ghoulam, ma l’algerino non gioca praticamente mai. Quando il portoghese non ha giocato è stato adattato Di Lorenzo o Juan Jesus. Fino ad ora Ghoulam ha giocato appena 14 minuti in campionato. Con la Juventus Mario Rui sarà squalificato, eppure le possibilità di vedere l’algerino in campo dal primo minuto sono molto poche. Questo significa che al Napoli serve un esterno mancino come Cambiaso.

Chi è Cambiaso: caratteristiche tecniche

Andrea Cambiaso è nato a Genova ed ha 21 anni, di ruolo fa l’esterno basso di difesa, volendo si può adattare anche sulla destra, ma il suo piede preferito è il mancino. Cambiaso è esploso all’Empoli, pur non giocando tantissimo aveva destato un’ottima impressione, tanto che il presidente Corsi voleva comprarlo per 1,5 milioni di euro. Poi Ballardini decise di bloccare tutto e tenere Cambiaso in ritiro con il Genoa. In questa stagione Cambiaso è diventato un punto fermo del Genoa giocando ben 19 partite e mettendo a segno anche 1 gol (al Napoli ndr) oltre che 4 assist. Il suo valore di mercato sta aumentando sempre di più, anche perché le prestazioni sono sempre migliori. L’apertura dell’agente di Cambiaso al Napoli è importante, inoltre il profilo del giocatore, giovane ma già con presenze in Serie A, si addice perfettamente al tipo di investimento che piace a De Laurentiis.