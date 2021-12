Robert Lewandowski vince la prima edizione del premio Maradona nell’evento Globe Soccer Awards in scena nella prestigiosa location di Dubai negli Emirati Arabi Uniti.

LEWANDOWSKI VINCE IL MARADONA

Molta Italia nell’evento Globe Soccer Awards, durante il quale vengono premiati i migliori giocatori e le migliori squadre nelle rispettive categorie. L’ultimo gala calcistico dell’anno che a Dubai è andato a premiare i migliori di ogni categoria di questa annata 2021. Italia fortemente protagonista su tutti i fronti, dalla Nazionale di Roberto Mancini allo stesso tecnico, da Donnarumma a Bonucci passando anche per Federico Pastorello (miglior agente) e la Lega Serie A, premiata come innovazione per il centro di produzione televisivo. Il premio Maradona va a Robert Lewandowski.

ECCO TUTTI I PREMI DEL GLOBE SOCCER AWARDS