Bonucci, il bellissimo gesto per Insigne che in pochi hanno notato

Bonucci corre verso Insigne riverso a terra. Il difensore della Juventus è stato il primo a soccorrere il capitano del Napoli e compagno di nazionale. Un gesto di fair play che veramente in pochi hanno notato.

Bellissimo gesto di Leonardo Bonucci in Napoli-Juventus. È il 26′ st quando Lorenzo Insigne cade a terra dopo aver tirato un calcio d’angolo. È chiaro che qualcosa non va e la gara del capitano del Napoli volge al termine. L’arbitro Irrati di Pistoia si avvicina al 24 azzurro per comprendere la situazione.

Lo juventino Leonardo Bonucci parte dalla sua area di rigore di corsa per avvicinarsi alla linea laterale per sincerarsi delle condizioni di Lorenzo e lo conforta subito. Trauma contusivo al ginocchio destro la successiva diagnosi per l’attaccante del Napoli. Bellissimo il gesto di Bonucci verso l’amico-avversario Insigne.

Un gesto di fair play che fa onore ad uno dei giocatori più avversi alla tifoseria napoletana. Peccato che la corsa di Bonucci ad aiutare Insigne sia passata in secondo piano sui media. Gesti di fair play come questo fanno bene al calcio e dovrebbero ricevere maggiore risalto mediatico.